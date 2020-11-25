سباق عربي للحصول على لقاح كورونا

فور الإعلان عن "أخبار سارة" بخصوص التجارب على لقاحات فيروس كورونا، سارعت دول عربية للإفصاح عن خططها في الحصول عليه.

وبمساع حثيثة، تسابق حكومات عربية الزمن لتوفير اللقاحات، وسط ترقب شعوبها، ومخاوف عالمية من موجات أكثر شراسة، إذ أعلنت 14 دولة أنها بصدد شرائه.

والأسبوع الماضي، أعلنت "فايزر" (Pfizer) وشريكتها الألمانية "بيونتك" (BioNTech)، أن اللقاح المرشح فعال بنسبة 95 بالمئة، مؤكدة إنتاج 50 مليون جرعة العام الجاري.

بعدها بأيام، قالت شركة "مودرنا" الأمريكية، إن النتائج الأولية للقاح "أثبتت فعاليته بنسبة 94.5 بالمئة"، كاشفة عن خطط لإنتاج 20 مليون جرعة هذا العام.

وفي هذا السياق، أعلنت 14 دولة عربية لمواعيد حصولها على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

* قطر: أعلنت وزارة الصحة أن الدفعة الأولى من اللقاح تصل نهاية العام الجاري، ثم تأتي الكمية المتبقية (لم تحددها) على مراحل، ليصل الجزء الأكبر خلال النصف الأول من 2021.

* السعودية: أكد مجلس الوزراء أن المملكة ستكون من أولى الدول المقرر حصولها على لقاح كورونا، فيما قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، إن بلاده تطمح في توفير لقاح الفيروس بحلول نهاية 2020.

* الكويت: أعلنت وزارة الصحة أنه سيصل البلاد بنهاية العام الجاري، وأن السلطات ستخصص رابطا إلكترونيا للمواطنين لحجز مواعيد تلقيه.

* البحرين: قال وكيل وزارة الصحة البحرينية وليد المانع، إن بلاده ستكون من أوائل الدول التي ستوفر اللقاح المضاد لفيروس كورونا، دون تحديد موعد.

* سلطنة عمان : أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية بالسلطنة، محمد بن سيف الحوسني، أن بلاده تحاول الحصول على 20% من لقاح كورونا قبل نهاية العام الجاري.

* الإمارات : توقع نائب رئيس أول دائرة الشحن في الشركة الإماراتية، نبيل سلطان، وصول أولى الشحنات منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل.

* المغرب : أوضح سعيد متوكل، عضو اللجنة العلمية والتقنية بوزارة الصحة المغربية، أن لقاح كورونا سيصل بلاده في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

* الجزائر : قال عضو اللجنة العلمية لرصد ومتابعة جائحة كورونا، إلياس اخاموك، إن أول دفعة من اللقاحات ستصل بلاده خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2021.

* لبنان : قال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إن لقاح كورونا سيصل لبنان خلال الربع الأول من عام 2021 في موعد أقصاه نهاية مارس/آذار المقبل.

* الأردن : أعلن وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، أن اللقاح سيتم توفيره في البلاد خلال الربع الأول من 2021.

* العراق : كشف ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم اسماعيل، أن لقاح كورونا لن يتوفر قبل يونيو/حزيران 2021.

* تونس : قال وزير الصحة التونسي، فوزي المهدي، إن اللقاح سيصل بين شهري مايو /أيار ويونيو/حزيران 2021.

* مصر : قال المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضي، إن اللقاحات لن تكون جاهزة في بلاده قبل منتصف العام المقبل.

* اليمن : أعلنت منظمة "يونسيف" التابعة للأمم المتحدة، أنها ستعمل على توزيع حوالي ملياري جرعة من اللقاحات على الدول الفقرة، وبينها اليمن، مطلع 2021.

ولم تكشف الدول عما إذا كانت ستحصل على اللقاح من شركتي الأدوية "فايزر" و"مودرنا"، أم من شركات أخرى أعلنت فعالية تجاربها لكنها لم تفصح عن إنتاج جرعات للسوق.

وحتى الآن، لم تعلن دول عربية مثل ليبيا، سوريا، السودان، موريتانيا، فلسطين، الصومال، جزر القمر وجيبوتي عن موعد وصول اللقاحات بعد.