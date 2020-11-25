نتنياهو يوعز بإغلاق المعابر مع الضفة والقطاع

أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بالنظر في إمكانية إغلاق المعابر مع الضفة الغربية وقطاع غزة بداعي الارتفاع الحاد بأعداد المصابين الفلسطينيين بفيروس كورونا.

وقال مكتب نتنياهو، في تصريح مكتوب نشرته وسائل الإعلام، أنه "بسبب الارتفاع الدراماتيكي الذي طرأ على عدد المصابين بفيروس كورونا في الضفة والقطاع، أوعز نتنياهو خلال الجلسة بالنظر في امكانية إغلاق المعابر".

وأشار المكتب إلى أن إيعاز نتنياهو، جاء خلال جلسة عقدها اليوم الأربعاء "لبحث تشديد الإجراءات التي من شأنها فرض القيود الهادفة إلى كبح انتشار وباء كورونا في إسرائيل".

وفي حال تم اتخاذ قرار بإغلاق المعابر، فإنه سيؤثر على عشرات آلاف الفلسطينيين، من سكان الضفة الغربية، الذين يعملون في "إسرائيل".