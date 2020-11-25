قوات الاحتلال تهدم منزلاً من طابقين جنوب الضفة المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، منزلا يتكون من طابقين في منطقة خلة النتش بالخليل جنوب الضفة المحتلة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها آليات ثقيلة، اقتحمت منطقة خلة النتش بالمنطقة الجنوبية من الخليل، وهدمت منزلا يتكون من طابقين قيد التشطيب للمواطن أسامة إدريس.

وقال المواطن إدريس: إن "منزله مكون من طابقين بمساحة 260 مترا مربعا، في منطقة خلة النتش بجبل جوهر".

وأضاف أن الاحتلال كان قد أخطر بوقف بناء المنزل، رغم امتلاكه الأوراق الثبوتية كافة، وتم الاستئناف أمام محكمة إسرائيلية، إلا أن قوات الاحتلال أقدمت على هدم منزله.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

وفي شهر أكتوبر، ارتكب قوات الاحتلال 1854 انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة.