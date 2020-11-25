موعد صرف المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020

إليك رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020 ، حيثُ تزايدت تساؤلات المستفيدين عن موعد صرف المنحة القطرية ، في ظل خروج أنباء عن احتمالية تأجيل صرف المنحة الشهر المقبل بسبب الظروف السياسية الراهنة ، خاصًا في ظل استمرار ضغط حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن عدم صرفها .

موقع فلسطين اليوم يحرص على توفير جميع روابط صرف المنحة القطرية عام 2018 على توفير رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 11 نوفمبر 2020 ، حيثُ تخصص المنحة أموالها لنحو 100 ألف مستفيد أو للعائلات الفقيرة المستورة في قطاع غزة .

وفي منتصف شهر نوفمبر 2020 وعقب توجه وفدي حركة "حماس" و"فتح" إلى العاصمة المصرية للقاهرة ، لاستكمال الحوارات الوطنية طفت اخبار عن احتمالية عدم دقع قطر أموال المنحة هذا الشهر سوى المشاريع والبنية التحتية .

وقالت وسائل إعلام أن الدوحة ستخفض أموال المنحة القطرية المقدمة لغزة من 30 مليون دولار إلى 17 في إطار دعم المشاريع و البنية التحتية دون صرفها للعائلات المستورة .

وفي يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 ، أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة ضمن المنحة القطرية ، لـ 100 ألف أسرة مستورة .

وأشارت الوزارة ، إلى أن هذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء - (عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70عاما.

وكانت المقاومة في غزة قد أسرت جنود إسرائيليين في حرب 2014 أثناء تقدم آليات الاحتلال في المناطق الشرقية للقطاع ، خاصة في حي الشجاعية وخزاعة وبيت حانون وشرق رفح .

ويحرص موقع فلسطين اليوم على نشر رابط المنحة القطرية عن شهر 11-2020 حتى يتمكن كافة المستفيدين من البحث عن أسمائهم ضمن هذه المنحة .

وحتى الان لم يتم نشر رابط فحص المنحة القطرية عن شهر نوفمبر 2020 ، علمًا أن وزارة الاتصالات والمعلومات بغزة هي المسؤولة عن نشر الرابط .

واعلن جيش الاحتلال يوم السبت الموافق 21-11-2020 سقوط صاروخ في مدينة عسقلان المحتلة، زاعمًا أن المقاومة في قطاع غزة هي المسؤولة عن إطلاقه ، فيما قصفت طائرات الاحتلال الحربية اهداف عدة في مناطق عدة في القطاع ، دون وقع خسائر بشرية .

السفير القطري محمد العمادي أعلن بداية شهر فبراير ، عن بدء توزيع المنحة القطرية عن شهر 10 يوم الأربعاء الموافق 4-11-2020 عبر فرع البريد في كافة محافظات قطاع غزة .

وأوضح العمادي عبر موقع لجنة الاعمار الالكتروني ، أن حوالي 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية ، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

ووزعت لجنة الاعمار المنحة القطرية ضمن الإجراءات الوقائية والسلامة العالية للحماية من انتقال فيروس كورونا المستجد .

ولقد اشرفت طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، على الإجراءات أثناء عملية صرف المنحة القطرية عبر جميع البريد الالكتروني والمحلات المخصصة لذلك .

رابط فحص صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير 2020 :

ومنذ صدور هذا التقرير لم تصدر وزارة الاتصالات والمعلومات في غزة عن أسماء المستفيدين من المنحة القطرية عن شهر 11 – 2020 .

وفي حال نشرت الرابط سنقوم بتوفيره لحضراتكم ؛ حتى يتسنى لحضراتكم معرفة أسماء المستفيدين من المنحة القطرية