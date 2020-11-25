نصائح مهمة في فصل الشتاء

مع حلول فصل الشتاء يفضل الكثير البقاء في المنزل، وأكثر ما يؤرقهم هو الإصابة بنزلات البرد وغيرها من أمراض الشتاء، لذلك أعددنا لك نصائح في فصل الشتاء يفضل اتباعها، والتي ستجعلك تستمتع بفصل الشتاء، لذلك تابع قراءة المقال التالي:

نصائح في فصل الشتاء انتبه لها

1) تحفيز جهاز المناعة

الشتاء من أكثر الفصول التي ينتشر فيها نزلات البرد والأنفلونزا، ولذلك من أهم النصائح في فصل الشتاء هي الاهتمام بتقوية جهازك المناعي بتناول بعض الأطعمة كالخضراوات الورقية والفواكه، التي تحتوي على فيتامين C وقد يلجأ البعض لتناول حبوب فيتامين C، ولكن أثبتت الدراسات العديدة أن الحصول عليه من الفواكه والخضراوات أفضل بكثير في مكافحة نزلات البرد.

++

2) استمتع بالعالم الخارجي الخروج من المنزل وممارسة رياضة المشي بالشتاء آخر الأشياء التي يفكر فيها الكثير في الجو البارد، ولكن جسدك يحتاج للتعرض لأشعة الشمس للحصول علي فيتامين "د" الهام في الحفاظ على عظام وأسنان قوية،. ويمكنك الحصول علي المزيد من فيتامين "د" من منتجات الألبان والأسماك كالسردين والسلامون والتونة الطازجة، كما يمكنك التعرف على الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات من أجل فائدة أكبر لجسمك.

3) انتبه لشهيتك مع قصر النهار في فصل الشتاء تتأثر ساعتنا البيولوجية، وأثبت العلماء في سكوتلاند أن قصر فترة النهار يزيد من الشعور بالجوع، لذلك انتبه لما تتناوله واحرص على تناول الوجبات الخفيفة الصحية.

4) احتفظ بأدوية البرد تكثر الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في فصل الشتاء، لذلك احرص على توافر بعض الأدوية المناسبة والمسكنات وخافض الحرارة في متناول يدك واحرص على التفرقة بين كلاً من الانفلوانزا ونزلات البرد.

5) المشروبات الساخنة نتناول بعض المشروبات الساخنة بهدف التدفئة في فصل الشتاء كالشاي والقهوة أو الكاكاو أو السحلب، ولكن يجب الانتباه عند تناولهم لاحتوائهم على سعرات حرارية عالية وعدم الإكثار منهم، ويمكنك تناول الأعشاب عوضاً عنهم.

6) اجعل جو المنزل مريح بسبب برودة الشتاء يفضل البعض البقاء في المنزل، يمكنك الاستفادة من ذلك بقضاء بعض الوقت مع العائلة أو قراءة كتاب أو دعوة بعض الأصدقاء لقضاء الوقت في المنزل، ويمكنك إشعال بعض من البخور الهاديء ليعطيك إحساس بالراحة و الانسجام. 7) النوم استمتع بالنوم في جو هادئ ودرجة حرارة مناسبة، دون الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف لتلطيف الجو. 8) انتبه لحالتك المزاجية قلة التعرض لضوء الشمس وقصر فترات النهار قد يؤثر على الحالة المزاجية لدي البعض وعلى مستوى الطاقة فيما يعرف باسم اكتئاب فصل الشتاء وغالباً ما يصيب النساء أكثر من الرجال. ADVERTISEMENT وتتمثل الأعراض في عدم الرغبة في التواصل الاجتماعي، مع كثرة النوم في فترات النهار، وكثرة تناول الطعام والشعور بالجوع، ويمكن علاج تلك الحاله بالتعرض للنور الساطع وممارسة بعض الرياضة، لتساعد جسمك علي إفراز هرمون الأندروفين الذي يعطيك شعور أفضل تجاه نفسك. 9) حافظ على إنتاجيتك في العمل لا تتكاسل وقم ببعض الأعمال المطلوبة منك، في وقت فراغك فذلك يعطيك شعور جيد تجاه نفسك، بالإضافة إلى إنجاز الكثير من الأعمال وتوفير وقت فراغ لاحقاً. 10) كن نشيط يستطيع الجسم أن يحرق سعرات حرارية أكثر من خلال المشي أو الحركة في فصل الشتاء ليحافظ على دفئ الجسم، فاحرص على ممارسة الرياضة في فصل الشتاء للحافظ علي لياقتك ونشاطك. 11) انتبه لخطواتك بغض النظر عن إذا كنت في عجلة من أمرك أو متأخر على ميعاد عملك أو غيره فانتبه لخطواتك خصوصاً في الأيام الممطرة حتى لا تنزلق قدمك بسبب تأثرالطرق بالأمطار ADVERTISEMENT اقرأ أيضا: لماذا يفضل المشي في الشتاء ؟ 12) اهتم بصحة بشرتك المطر والرياح والتدفئة المنزلية كلها عوامل تؤثر علي البشرة وتسبب الجفاف، فيجب الحفاظ على ترطيب البشرة واستخدام الكريمات المرطبة، واحرص على استخدام واقي الشمس حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.

7) النوم استمتع بالنوم في جو هادئ ودرجة حرارة مناسبة، دون الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف لتلطيف الجو.

8) انتبه لحالتك المزاجية قلة التعرض لضوء الشمس وقصر فترات النهار قد يؤثر على الحالة المزاجية لدي البعض وعلى مستوى الطاقة فيما يعرف باسم اكتئاب فصل الشتاء وغالباً ما يصيب النساء أكثر من الرجال. وتتمثل الأعراض في عدم الرغبة في التواصل الاجتماعي، مع كثرة النوم في فترات النهار، وكثرة تناول الطعام والشعور بالجوع، ويمكن علاج تلك الحالة بالتعرض للنور الساطع وممارسة بعض الرياضة، لتساعد جسمك علي إفراز هرمون الأندروفين الذي يعطيك شعور أفضل تجاه نفسك.

9) حافظ على إنتاجيتك في العمل لا تتكاسل وقم ببعض الأعمال المطلوبة منك، في وقت فراغك فذلك يعطيك شعور جيد تجاه نفسك، بالإضافة إلى إنجاز الكثير من الأعمال وتوفير وقت فراغ لاحقاً.

10) كن نشيط يستطيع الجسم أن يحرق سعرات حرارية أكثر من خلال المشي أو الحركة في فصل الشتاء ليحافظ على دفئ الجسم، فاحرص على ممارسة الرياضة في فصل الشتاء للحافظ علي لياقتك ونشاطك.

11) انتبه لخطواتك بغض النظر عن إذا كنت في عجلة من أمرك أو متأخر على ميعاد عملك أو غيره فانتبه لخطواتك خصوصاً في الأيام الممطرة حتى لا تنزلق قدمك بسبب تأثرالطرق بالأمطار

12) اهتم بصحة بشرتك المطر والرياح والتدفئة المنزلية كلها عوامل تؤثر علي البشرة وتسبب الجفاف، فيجب الحفاظ على ترطيب البشرة وإستخدام الكريمات المرطبة، واحرص على استخدام واقي الشمس حتى في الأيام الملبدة بالغيوم.