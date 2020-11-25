تايلندا: الاختبارات الثانية لـ"الكيتامين" المهلوس أظهرت أنها مستحضرات تنظيف

أفادت وزير العدل التايلاندي سومساك ذيبسوثسن، اليوم الأربعاء، بأن السلطات بلاده صادرت كمية من مادة عقار "الكيتامين" المسبب للهلوسة، فيما تبين بعدها أنها مادة تُستخدم في مستحضرات التنظيف

وزعمت السلطات في بادئ الأمر أنها لما قيمته نحو مليار دولار من الكيتامين، كانت ناجمة عن "سوء فهم", وأنه "خطأ تقنيا" خلال الاختبارات الميدانية.

وقبل شهر، صادر مسؤولون في تايلندا هذه المادة، معلنين أنها أكبر عملية مصادرة للكيتامين.

يشار إلى أن مادة الكيتامين تسخدم بشكل واسع كمخدر طبي، لكن بسبب تأثيرات الهلوسة التي تسببها، يعتقد أيضا أنها تستخدم كمخدر في الحفلات.

ويمكن أن تتسبب المادة أضرار بالغة للجسم، كما يمكن أن تؤدي إلى الوفاة إذا استُخِدمت على هذا النحو.

وقال الوزير: إنه "اتضح أن المادة المصادرة كانت فوسفات ثلاثي الصوديوم، وهو مسحوق أبيض يمكن استخدامه في إزالة البقع، أو حتى كمُحسّنات للأطعمة".

وأضاف أن الالتباس حدث لأن أداة الاختبار الأولي، التي تكون نتيجتها باللون القرمزي في حالة وجود مادة هيدروكلوريد الكيتامين، تتفاعل على النحو نفسه مع فوسفات ثلاثي الصوديوم.

وأجرت السلطات اختبارات ثانية في مختبر مجهز من قبل هيئة مكافحة المخدرات في تايلاند، تأكد أن 66 كيسا على الأقل كانت تحتوي على المادة المستخدمة في مستحضرات التنظيف، بحسب صحيفة بانكوك بوست.

وصادرت تايلاند بتاريخ 12 نوفمبر، نحو 11.5 طن من المسحوق الأبيض من مستودع محلي بإجمالي 475 كيسًا، في أعقاب ورود بلاغ من تايوان.

وتشير تقديرات السلطات التيلاندية، إلى أن قيمتها تصل إلى 28.7 مليار بات (950 مليون دولار) بناء على سعر التجزئة"