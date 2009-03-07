جمعية المرأة العاملة تنفذ جلسات تفريغ نفسي للأطفال والنساء المتضررين من الحرب

فلسطين اليوم: غزة

نفذت جمعية المرأة العالمة 20 جلسة للتفريغ النفسي عن الأطفال المتضررين من الحرب في مناطق تل الهوى والزيتون وبيت لاهيا باعتبارها أكثر المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي .

واستخدمت الاخصائيات عدة وسائل للتفريغ منها اللعب والرسم والغناء والصراخ إضافة الى تمارين أخرى جسدية تهدف إلى تعريف الأطفال بمراكز القوة في أجسادهم كي يركزوا عليها حين شعورهم بالخطر.

وفي ذات السياق نظمت الجمعية 11 لقاءا للأمهات في مناطق متفرقة من تل الهوى، الزيتون، بيت لاهيا و رفح طرحت من خلالها عدة قضايا ومنها "كيفية التعامل والتصرف وقت الأزمات" " وطرق التعامل مع الأطفال في حالة تعرضهم للخوف وغيرها من المواضيع التي تم اقتراحها من قبل النساء ،كما تم تنفيذ جلسات للتفريغ الانفعالي تضمنت تمارين استرخاء.

من جانبها قالت حنان صيام المنسقة الميدانية في جمعية المرأة العاملة أن الجمعية تعمل بالتنسيق مع العديد من المؤسسات العاملة في مجال الصحة النفسية والإرشاد النفسي والمدارس وكذلك ربات البيوت في جميع المناطق المنكوبة موضحة أنها ستتواصل مع المجموعات التي تم العمل معها على مدار الست شهور القادمة مع تشكيل مجموعات عمل جديدة من الأطفال والنساء.

وأشارت صيام أنه سيتم على هامش الفعاليات توثيق الانتهاكات التي ارتكبت بحق النساء والأطفال وتحويلها للجهات الحقوقية المختصة لافتة أن هذه النشاطات والفعاليات تأتي ضمن خطة الطوارئ التي باشرت الجمعية بتنفيذها خلال الحرب على غزة.