الفيفا يعلن قائمة الأسماء المرشحة لجوائز 2020

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، قائمة الأسماء المرشحة للحصول على جوائز الأفضل لعام 2020.

ويقدم الفيفا 7 جوائز مختلفة، بين أفضل لاعب ولاعبة وأفضل مدرب ومدربة وأفضل حارس وحارسة مرمى، بالإضافة إلى أفضل هدف خلال العام.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الأفضل من بين الأسماء المرشحة في حفل افتراضي يقام يوم 17 من شهر ديسمبر/ كانون المقبل.

وجاءت الأسماء المرشحة للجوائز المختلفة كالتالي:

جائزة أفضل لاعب:

- تياجو ألكانتارا (إسبانيا - بايرن ميونيخ / ليفربول)

- كريستيانو رونالدو (البرتغال - يوفنتوس)

- كيفين دي بروين (بلجيكا - مانشستر سيتي)

- روبرت ليفاندوفسكي (بولندا - بايرن ميونخ)

- ساديو ماني (السنغال - ليفربول)

- كيليان مبابي (فرنسا - باريس سان جيرمان)

- ليونيل ميسي (الأرجنتين - برشلونة)

- نيمار دا سيلفا (البرازيل - باريس سان جيرمان)

- سيرجيو راموس (إسبانيا - ريال مدريد)

- محمد صلاح (مصر - ليفربول)

- فيرجيل فان دايك (هولندا - ليفربول)

جائزة أفضل لاعبة:

- لوسي برونز (إنجلترا - أولمبيك ليون / مانشستر سيتي).

- دلفين كاسارينو (فرنسا - أولمبيك ليون)

- كارولين جراهام هانسن (النرويج - برشلونة)

- بيرنيل هاردر (الدنمارك - فولفسبورج / تشيلسي)

- جينيفر هيرموسو (إسبانيا - برشلونة)

- جي سو يون (كوريا الجنوبية - تشيلسي)

- سام كير (أستراليا - تشيلسي)

- ساكي كوماجاي (اليابان - أولمبيك ليون)

- دزسينيفر ماروزان (ألمانيا - أولمبيك ليون)

- فيفيان ميديما (هولندا - آرسنال)

- ويندي رينار (فرنسا - أولمبيك ليون)

أفضل حارس مرمى:

- أليسون بيكر (البرازيل - ليفربول)

- تيبو كورتوا (بلجيكا - ريال مدريد)

- كيلور نافاس (كوستاريكا - باريس سان جيرمان)

- مانويل نوير (ألمانيا - بايرن ميونخ)

- يان أوبلاك (سلوفينيا - أتليتكو مدريد)

- مارك أندريه تير شتيجن (ألمانيا - برشلونة)

أفضل حارسة مرمى:

- آن كاترين بيرجر (ألمانيا - تشيلسي)

- سارة بوحددي (فرنسا - أولمبيك ليون)

- كريستيان إندلر (تشيلي - باريس سان جيرمان)

- هيدفيج ليندال (السويد - فولفسبورج / أتليتكو مدريد)

- أليسا ناهر (الولايات المتحدة الأمريكية - شيكاغو ريد ستارز)

- إيلي روبوك (إنجلترا - مانشستر سيتي)

أفضل مدرب (رجال):

- مارسيلو بيلسا (الأرجنتين - ليدز يونايتد)

- هانز فليك (ألمانيا - بايرن ميونخ)

- يورجن كلوب (ألمانيا - ليفربول)

- جولين لوبيتيجي (إسبانيا - إشبيلية)

- زين الدين زيدان (فرنسا - ريال مدريد)

أفضل مدربة /مدربة لفرق السيدات:

- لويس كورتيس (إسبانيا - برشلونة)

- ريتا جوارينو (إيطاليا - يوفنتوس)

- إيما هايز (إنجلترا - تشيلسي)

- ستيفان ليرش (ألمانيا - فولفسبورج)

- هيج رييز(النرويج - فينير)

- جان لوك فاسور (فرنسا - أولمبيك ليون)

- سارينا ويجمان (هولندا - منتخب هولندا)