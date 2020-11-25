تفاصيل اتصال هنية مع الامناء العامين للفصائل

أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم الأربعاء 25/11/2020م جملة من الاتصالات مع عدد من الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لمناقشة آخر المستجدات على القضية الفلسطينية.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن أهم الملفات التي بحثها هنية مع الامناء العامين ما يتعلق بقرار عودة السلطة للالتزام بالاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي وأثر ذلك على مسار الوحدة الوطنية الذي شكل أملاً لشعبنا في بناء موقف سياسي وميداني موحد، ونافذة لإعادة بناء المرجعيات القيادية بدءًا بمنظمة التحرير عبر تشكيل مجلس وطني جديد، ومؤسسات السلطة عبر الانتخابات للمجلس التشريعي وحكومة وحدة وطنية، وعلى المشروع الوطني الفلسطيني برمته.

وأشارت الحركة إلى أن هنية استعرض العديد من المحاور المتصلة بهذا الموضوع، وكيفية العمل المشترك مع الكل الوطني لحماية مسار الوحدة الوطنية وإعادته إلى مرتكزاته السياسية التي انطلق منها، بما في ذلك إنهاء العمل بأوسلو وملحقاته، وأهمية ذلك لمواجهة الأخطار والتحديات المتزايدة على قضيتنا وشعبنا الفلسطيني، وقد تم الاتفاق على استمرار التشاور وتوسيعه ليشمل بقية الفصائل ومكونات شعبنا الفلسطيني.

وشملت الاتصالات التي استغرقت عدة ساعات كلاً من الإخوة (زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي - الرفيق أبو أحمد فؤاد نائب أمين عام الجبهة الشعبية - الرفيق فهد سليمان نائب أمين عام الجبهة الديمقراطية - د. طلال ناجي نائب أمين عام الجبهة الشعبية القيادة العامة - الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية).