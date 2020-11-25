العاروري: المصالحة لم تعد للمربع الأول وسنواصل جهودنا حتى انهاء الانقسام

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، أن حركته ستواصل جهودها لتحقيق المصالحة حتى انهاء الانقسام، مشددًا على ضرورة منع وصول مسار المصالحة للفشل.

وقال العاروري خلال حديث لقناة الحوار مساء اليوم الأربعاء: "جرت اتفاقات مع حركة فتح لانهاء الانقسام وخلال توقيع الاتفاقات كان يحدث خلاف في التفاصيل، والخلاف على نقطة معينة ليست نهاية المسار، ويجب عقد جلسات أخرى من أجل التفاهم".

وأضاف: "كنا في حالة انقطاع عن بذل الجهود في إعادة الوحدة وإنهاء الانقسام والعودة لذلك المربع غير وارد لدينا ولا عند الإخوة في فتح، ولا يوجد من يقول يجب أن نتوقف عن استعادة الوحدة، وهذا الهدف لا يمكن التنازل عنه، ونتفهم إحباط الناس لعدم التوصل إلى نتائج".

وأشار العاروري إلى أن تعثر جهود المصالحة يصيب الناس بخيبة أمل، وهذا يؤكد رغبة شعبنا وايمانه العميق بأن هذا مسار المصالحة والوحدة الوطنية يجب أن يكتمل".