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صور وفيديو غرق استاد القاهرة لكرة القدم

  • فلسطين اليوم - القاهرة
  • 16:53 - 25 نوفمبر 2020
غرق استاد القاهرة الدولي غرق استاد القاهرة الدولي
تقارير
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تداول المصريون صور ومقاطع فيديو عدة لسقوط الأمطار بشكل غزير واللافت في الصور المتداولة غرق استاد القاهرة الدولي في موجة الطقس الممطرة التي ضربت الجمهورية المصرية.

ووفقًا لوسائل اعلام مصرية فإن الأمطار أغرقت مدخل استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل 48 ساعة فقط من النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والذى من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساءً.

 

 

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