صور وفيديو غرق استاد القاهرة لكرة القدم

تداول المصريون صور ومقاطع فيديو عدة لسقوط الأمطار بشكل غزير واللافت في الصور المتداولة غرق استاد القاهرة الدولي في موجة الطقس الممطرة التي ضربت الجمهورية المصرية.
ووفقًا لوسائل اعلام مصرية فإن الأمطار أغرقت مدخل استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل 48 ساعة فقط من النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والذى من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساءً.
القاهرة اسكندرية الصحراوي اليوم . ( كيلو 71)— اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) November 25, 2020
10:30 صباحا
waleed pic.twitter.com/120UV26JjQ
أغرقت الأمطار مدخل استاد القاهرة الدولى، وذلك قبل 48 ساعة فقط من النهائى.— ????Ahmed عاشق الزمالك???? (@Ahmedalzmalk) November 25, 2020
مدخل استاد القاهره الآن???? pic.twitter.com/1G5EdIkqVK