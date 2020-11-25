صور وفيديو غرق استاد القاهرة لكرة القدم

تداول المصريون صور ومقاطع فيديو عدة لسقوط الأمطار بشكل غزير واللافت في الصور المتداولة غرق استاد القاهرة الدولي في موجة الطقس الممطرة التي ضربت الجمهورية المصرية.

ووفقًا لوسائل اعلام مصرية فإن الأمطار أغرقت مدخل استاد القاهرة الدولي، وذلك قبل 48 ساعة فقط من النهائي المرتقب بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا والذى من المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل في تمام التاسعة مساءً.

القاهرة اسكندرية الصحراوي اليوم . ( كيلو 71)

10:30 صباحا



waleed pic.twitter.com/120UV26JjQ — اسكندرية - Alexandria (@Alexandria_egy1) November 25, 2020