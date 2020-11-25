العثور على جثة شاب داخل بئر في طولكرم

عثرت الشرطة الفلسطينية اليوم الأربعاء، على جثة شاب في الثلاثينيات من العمر داخل بئر يقع بين بلدتي بلعا وإكتابا شرق مدينة طولكرم.

وباشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في ظروف وملابسات وفاة الشاب.

العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة قال: "إن غرفة عمليات شرطة المحافظة تلقت بلاغاً مفاده العثور على جثة شاب داخل بئر بين بلدتي بلعا واكتابا شرق مدينة طولكرم، وعلى الفور تحركت قوة من الشرطة وحضرت النيابة العامة والطب الشرعي للمكان وباشروا بإجراءات التحقيق للتعرف على الجثة وللوقوف على ملابسات الحادثة .

وأضاف العقيد ارزيقات بأن وكيل النيابة العامة قرر التحفظ على الجثة وتحويلها الى معهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.