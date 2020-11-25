أدعية نزول المطر- دعاء نزول المطر كما ورد عن النبي ، والذي يبحث عنه الكثير لا سيما دخولنا في فصل الشتاء وتساقط الأمطار، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري أدعية نزول المطر- دعاء نزول المطر كما ورد عن النبي، كما يحتل دعاء المطر مرتبة عالية في محركات بحث غوغل والذي يبحث عنه المسلمين في مختلف أنحاء المعمورة، وسنرفق لكم أدنه دعاء نزول المطر كما جاء في الأحاديث المنقولة عن الرسول صلي الله عليه وسلم.

أدعية نزول المطر- دعاء نزول المطر كما ورد عن النبي

وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من صيغة من بينها، من بينا ورد في الأثر: "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به"،" مطرنا بفضل الله ورحمته".

دعاء نزول المطر

وروت السيدة عائشة رضى الله عنها أَن رسول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى المَطَرَ قَالَ : "اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا".- رواه البخاري والمقصود بالصيب هو ما سال من المطر، قال الله تعالى: "أو كصيبٍ من السماء" .

دعاء تساقط المطر

ومن الأدعية الواردة عن البنى صلى الله عليه وسلم: "اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقينا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم انت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته".