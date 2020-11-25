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مختصة تغذية تنصح مصابي كورونا بتناول هذه الفواكه والأطعمة؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:09 - 25 نوفمبر 2020
تعبيرية تعبيرية
تقارير
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قالت مختصة في التغذية، إن تناول الفواكه والخضروات بجميع أنواعها يشبع الجسم بالعناصر الغذائية ومجموعة من الفيتامينات الأساسية، مما سيساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمضاعفات فيروس كورونا.

وقالت جودي مارغوليس الاختصاصية في علم  التغذية: "سيوفر تنوع الألوان وفرة من المغذيات النباتية - المواد الكيميائية ذات الخصائص المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات والتي تعتبر مهمة لصحتنا".

ونصحت الخبيرة، بدمج الأطعمة النباتية مع الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفاصوليا والبيض والأسماك والدواجن والتوفو".

وأشارت اختصاصية التغذية أن النظام الغذائي النباتي سيكون مفيدًا أيضًا للأمعاء. وأوصت بتناول الأطعمة الموسمية وإضافة البنجر والجزر واللفت والجزر الأبيض والبطاطا الحلوة والجرجير والكوسا واليقطين والملفوف والجرجير وبراعم بروكسل واليوسفي والرمان والبرسيمون إلى نظامك الغذائي اليومي في الخريف.

وتحدثت خبيرة التغذية، داريا روساكوفا، عن فوائد التناول المنتظم لمنتجات الألبان أثناء انتشار فيروس كورونا.

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