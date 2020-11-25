"إسرائيل" تطالب مجلس الامن بخطوات ضد "إيران"

ذكرت صحيفة " تايمز أوف إسرائيل" بأن دولة الاحتلال طالبت مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات ضد الجمهورية الإيرانية بزعم وجودها العسكري في سوريا واتهام الاخير بزرع عبوات ناسفة في الجولان المحتل.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية فإن الرسالة وجهت لمجلس الأمن يوم أمس الثلاثاء عن طريق مندوب الاحتلال في الأم المتحدة جلعاد أردان.

وادعى اردان في رسالته إلى أن "إيران" تنتهك اتفاقية فك الاشتباك بين "سوريا وإسرائيل" الموقعة في عام 1974 في نهاية حرب أكتوبر.

وحذر أردان، من تصعيد خطير في المنطقة وخطرا ليس على السكان المدنيين فحسب بل وكوادر الأمم المتحدة على الأرض.

وشددت الرسالة على أن الحوادث المزعومة تؤكد "استغلال الأراضي السورية بما فيها المنطقة الفاصلة على أيدي العناصر المعادية"، مؤكدة أن الحكومة الإسرائيلية سلمت إلى قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك كافة التفاصيل والحقائق بشأن الحوادث.