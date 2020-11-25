بعد اعفاء "الإسرائيليين" منها .. الإمارات توقف منح تأشيرات لـ13 دولة مسلمة

كشفت وثيقة أصدرها مجمع أعمال حكومي في الإمارات، أن السلطات الإماراتية أوقفت إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، معظمها دول ذات أغلبية مسلمة، منها إيران وسوريا والصومال.

وأشارت الوثيقة التي وُزعت على الشركات العاملة في المجمع إلى منشور من إدارة الهجرة بدأ العمل به يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".

وذكرت بأن"طلبات الحصول على تأشيرات عمل أو زيارة معلقة للموجودين خارج البلاد من مواطني 13 دولة منها أفغانستان وليبيا واليمن حتى إشعار آخر".

وتابعت أن "حظر التأشيرات يسري كذلك على مواطني الجزائر وكينيا والعراق ولبنان وباكستان وتونس وتركيا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع على الأمر، أن الإمارات أوقفت مؤقتاً إصدار التأشيرات لاعتبارات أمنية، مرجحا أن الحظر سيكون لفترة محدودة.

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي أن الإمارات أوقفت منح تأشيرات جديدة لمواطنيها ومواطني عدة دول أخرى.

وطالبت الوزارة، الامارات بتزويدها بمعلومات عن أسباب تعليق التأشيرات وإنها تعتقد أن الأمر متعلق بتفشي جائحة كورونا

وأوضحت الوزارة بأن حاملي التأشيرات السارية لن يتضرروا من القيود الجديدة ويمكنهم دخول الإمارات.

يشار إلى أن الإمارات وقعت مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر الشهر الماضي مذكرة إعفاء من التأشيرات بين البلدين.