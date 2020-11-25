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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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السعودية تكرم مواطنيها المشاركين ضمن قواتها بالأردن وسوريا في السبعينات

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:50 - 25 نوفمبر 2020
السعودية السعودية
تقارير
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أجرت أمانة منطقة تبوك شمال غربي السعودية اليوم الأربعاء، عملية سحب القرعة للأراضي السكنية للمواطنين المشاركين ضمن القوات السعودية بالأردن وسوريا في عامي 1975 و1976.

وأوضحت أمانة المنطقة أن عملية سحب القرعة، التي تستمر يومين بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري في مدينة تبوك، شملت أكثر من 900 مواطن من المستكملين بياناتهم، وذلك "بعد صدور الأمر السامي الكريم بمنحهم قطعا سكنية بمنطقة تبوك تقديرا لمشاركتهم".

وأكدت الأمانة حرصها على تسخير إمكاناتها لاستقبال المواطنين وإنهاء إجراءات سحب القرعة بأسرع وقت ممكن.

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