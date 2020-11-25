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أول تعليق "اسرائيلي" على الغضب المصري من محمد رمضان

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 14:43 - 25 نوفمبر 2020
الفنان المصري محمد رمضان الفنان المصري محمد رمضان
تقارير
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نشرت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي مقطع فيديو على صفحتها بالعربية، حول الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بشأن صورة الفنان محمد رمضان مع مشاهير "إسرائيل" في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة.

وكتبت الصفحة على الفيديو: "هل الصورة المشتركة لمحمد رمضان والفنان "الاسرائيلي" تثير القلق أو الخوف لديكم؟ انتوا خايفين من ايه؟ احنا في سنة 2020 فوقوا اصحوا ايه النوم في العسل دا؟".

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث قد أعلنت في اجتماعها أمس الاثنين، إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق في واقعة تصويره مع مشاهير "إسرائيل" في دبي.

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