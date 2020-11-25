"سناب شات" يستحدث ميزة قد تمنح المشتركين مليون دولار

أطلق تطبيق "سناب شات" تقنية جديدة وصفت بأنها مقلدة ومقتبسة من "تيك توك"، قد تجعل المستخدمين يربحون مليون دولار أمريكي يوميا.

ونشر موقع "تايمز نيوز ناو" تقريرا قال فيه أن "سناب شات" أطلقت تقنية "سبوت لايت"، التي من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة بشكل عام عبر التطبيق.

بينما وصف الكثير من المستخدمين تلك التقنية الجديدة بأنها مقتبسة من تطبيق "تيك توك" الشهير لنشر مقاطع الفيديو القصيرة.

وأوضحت "سناب شات" أن تلك التقنية ستمكن المستخدمين من مشاركة اللقطات أو القصص مع الأصدقاء عبر "سبوت لايت" ليشاهدها كل مستخدمي "سناب شات" وكسب المزيد من المتابعين.

وتعهدت "سناب شات" بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميا، لزيادة شعبية تلك التقنية.

وقالت "سناب شات" "سنمنح مليون دولار يوميا طوال الفترة المتبقية من عام 2020، للمستخدمين، الذين ستتصدر لقطاتهم المنصة".

وتابعت "نعمل من خلال تلك المكافآت أن تساعد على تعزيز التفاعل عبر الميزة الجديدة، وجعلها منافس قوي في مجال نشر مقاطع الفيديو القصيرة".