انخفاض واردات الصين من النفط الخام من روسيا والسعودية

استمرت روسيا والسعودية في تصدر موردي النفط الخام للصين في أكتوبر 2020، لكن الكميات الواردة من البلدين انخفضت مقارنة بمستويات سبتمبر الماضي مع كبح مصاف صينية مشتريات الخام.

وأفادت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الواردات من روسيا، والتي تشمل نفطا منقولا عبر خطوط أنابيب، بلغت الشهر الماضي 6.64 مليون طن، أي ما يوازي 1.56 مليون برميل يوميا.

وكانت الواردات من روسيا 1.82 مليون برميل في سبتمبر الماضي و1.64 مليون برميل يوميا في أكتوبر من العام الماضي.

فيما صدرت السعودية 5.94 مليون طن، أي ما يوازي 1.4 مليون برميل يوميا، بانخفاض 29 بالمئة عن الفترة ذاتها في العام الماضي.

وهبطت واردات الصين من الولايات المتحدة من مستوى قياسي عند 3.9 مليون طن في سبتمبر الماضي إلى 1.63 مليون طن، وفقا لبيانات الجمارك الصينية.