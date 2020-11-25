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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الهند تشن حملة على التطبيقات الصينية وتحظر 43 تطبيقاً للهواتف المحمولة

  • فلسطين اليوم - الهند
  • 14:23 - 25 نوفمبر 2020
تطبيقات تطبيقات
تقارير
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أعلنت الهند يوم امس الثلاثاء عن حظرها 43 تطبيقا آخر للهواتف المحمولة، منها تطبيق مجموعة علي بابا القابضة للتجارة الإلكترونية (علي إكسبرس)، في إطار موجة جديدة من عقوبات تستهدف الصين بعد مواجهة مستمرة منذ شهور على الحدود المشتركة بين البلدين في الهيمالايا.

وقالت وزارة الاتصالات الهندية في بيان لها بانها قامت بحظر هذه التطبيقات وأغلبها صينية، لانها تهدد "سيادة الهند ووحدة أراضيها".

يشار إلى أن الهند قد حظرت في السابق أكثر من 170 تطبيقاً بدعوى أنها "تجمع بيانات المستخدمين وتتشاركها، وقد تشكل تهديدا للدولة".

وبدأت هذه الخطوات، التي وصفها وزير التكنولوجيا في الهند بأنها "ضربة رقمية"، بعد مقتل 20 جندياً هندياً باشتباكات مع القوات الصينية في موقع حدودي متنازع عليه في الهيمالايا في يونيو/ حزيران.

من جانبها علقت السفارة الصينية في الهند، اليوم الأربعاء، على هذه القرارات بأنها "تعارض تماما الحظر، ولم ترد مجموعة "علي بابا" على طلب التعليق".

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