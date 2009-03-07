تركيا: مستعدون لاستضافة المفاوضات غير المباشرة بين « إسرائيل » وسوريا

فلسطين اليوم – قسم المتابعة

قال وزير الخارجية التركي علي باباجان ان بلاده مستعدة لاستضافة المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وسوريا من جديد، قائلا :" يجب على الجانبين تقديم الطلب بذلك".

وجاءت أقواله هذه في سياق مؤتمر صحفي في أنقرة مع وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون.

وقالت كلينتون :"إن المسار التفاوضي الإسرائيلي - السوري ينطوي على أهمية قصوى"، مضيفة إن واشنطن لم تتخذ قرارها بعد حول إعادة السفير الأمريكي إلى دمشق من عدمه.

واوضحت الوزيرة الامريكية إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما سيقوم بزيارة لتركيا في الشهر المقبل.