حقيقة التحقيق مع ترامب بعد تولي بايدن السلطة

أنهى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الجدل والتكهنات حول أنباء عن اجراء تحقيق مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لأسباب كثيرة أهمها الفساد في السلطة.

وقال بايدن في تصريحات نشرتها قناة "إن بي سي نيوز" اليوم الأربعاء: "لن أفعل ما يفعله هذا الرئيس واستخدم وزارة العدل كعربة أملكها لإثبات أن شيء ما حدث".

وأوضح أن جل تركيزه سيكون على إعادة الجمهور الأمريكي إلى مكان يتمتع فيه ببعض اليقين، وبعض الثقة، وبعض المعرفة التي يمكنهم تحقيقها.

يُشار إلى أن مصدرًا في إدارة الرئاسة الأمريكية، أفاد بأن البيت الأبيض قد سمح بتقديم المعلومات المخصصة لرئيس الدولة، لجو بايدن الذي يعتبر رئيساً منتخباً للولايات المتحدة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن المصدر، سيتمكن بايدن من الوصول إلى أخر معلومات استطلاعية.

ويعني قرار البيت الأبيض أن بايدن سيتمكن من الاطلاع على أحدث معلومات أجهزة المخابرات بشأن تهديدات الأمن القومي الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

ويوم أمس الثلاثاء أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، بدء إجراءات الانتقال الفوري إلى إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت إدارة الخدمات العامة الأمريكية، أخطرت الرئيس المنتخب جو بايدن، بفوزه بالانتخابات وبدء العملية الانتقالية، مساء الاثنين.

وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه "أعطى إميلي ميرفي رئيسة إدارة الخدمات العامة الضوء الأخضر للمضي قدما في تسليم السلطة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، رغم خططه لمواصلة إقامة دعاوى قانونية.