الشعبية: السلطة تحاول استنزاف غزة معيشيًا واقتصاديًا

أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن التلميح الصادر عن مسئولي السلطة بتصعيد اجراءات الحصار الاقتصادي ضد قطاع غزة أنها محاولة سلطوية تستهدف استنزاف غزة معيشيًا واقتصاديًا.

وقالت الشعبية في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه: "التلميح بالضغط على غزة من الناحية الاقتصادية هو استمرار لمسلسل القرارات غير المسؤولة التي كان آخرها قرار السلطة بعودة العلاقات مع الاحتلال ومُخالفة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وخطاب الرئيس ومخرجات اجتماع الأمناء العامين.

وأوضحت الشعبية، أن خطورة التصريحات الصادرة عن مسئولين في السلطة تكمن في أنّ نتيجتها ستكون تعميق معاناة أهل القطاع الذين يواجهون الحصار والجائحة والعدوان ويعانون من نتائجها، عدا عن أنها تأتي في لحظة سياسية مطلوب فيها عدم حرف بوصلة الصراع مع العدو، وتتطلب التمسك بقرارات ومخرجات الاجماع الوطني واجتماع الأمناء العامين بدلاً من التنكر وإدارة الظهر لها، وعدم التحلل من الالتزامات إزاء الأسرى وأسر الشهداء استجابة للضغوط الإسرائيلية الأمريكية.

وختمت الجبهة بأن هذه السياسات والتصريحات والممارسات لن تضعف من روح مقاومة شعبنا، ولا في حرف بوصلة الغضب الشعبي الشامل الرافض لهذه السياسات، ولا في وحدة شعبنا وتمسكه بالوحدة وبالمقاومة الشعبية والشاملة للاحتلال بقيادة وطنية موحدة تحقق الوحدة الميدانية، وتتصدى للاستيطان ولكل تعبيرات الاحتلال ووجوده على أرضنا.