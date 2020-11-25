نواب أوروبيون يطالبون بتنفيذ عقوبات على "اسرائيل"

قال سفير دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي السّفير عبد الرحيم الفرّا "إن هناك توجها من قبل مجموعة من دول الاتحاد للاعتراف بالدولة الفلسطينية عبرت عنه في جلسة البرلمان الأوروبي الهامة التي عقدت أمس، والتي شملت على مطالبات نواب البرلمان للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمن لدى الاتحاد جوزيف بوريل، بتنفيذ ما جاء في بيانه بشأن الحقوق المشروعة للفلسطينيين".

وأوضح الفرّا، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم الاربعاء، أن هناك تفاعلا كبيرا من أعضاء البرلمان الأوروبي مع تصريحات بوريل والتي حملت انتقادا واضحا وصريحا لسياسات حكومة الاحتلال بالضم والاستيطان، مشيرا إلى أن بعض النواب طالبوا بوريل بتنفيذ عقوبات على اسرائيل والتوجه الفوري للاعتراف بدولة فلسطين.

وكان بوريل قد أكد خلال جلسة البرلمان الأوروبي يوم أمس، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط الا بحصول شعبنا على كامل حقوقه وتسوية شاملة للقضية الفلسطينية من خلال رفض الاستيطان، وعدم اعتراف الاتحاد بأي تغيير على حدود العام 67.

كما أكد في بيانه على ضرورة إنهاء كامل للاستيطان، والغاء الضم.