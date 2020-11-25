صحفي هولندي يخترق مؤتمراً سرياً لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي عبر الإنترنت

نشر مدير مكتب الاتحاد الأوروبي للحركة العالمية ضد الفساد ميشيل فان هولتن، مقطع فيديو عبر تويتر، لصحفي هولندي اخترق مؤتمراً سريا لوزراء دفاع الإتحاد الأوروبي عبر الإنترنت.

وقال فان هولتن في تغريدة له "هل هذا اختراق دانيال فيرلان لاجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي؟ هكذا بدا الأمر من الداخل، كوميديا ذهبية".





وأظهر المقطع، فيرلان الذي يعمل في قناة "آر تي إل نيو" "RTL Nieuw"، وهو يلوح بمجرد دخوله إلى الاجتماع، وذلك بعد أن نشرت وزيرة الدفاع الهولندية عن طريق الخطأ بعض تفاصيل تسجيل الدخول عبر تويتر.

من جانبه، قال جوسيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي لفيرلان "هل تعلم أنك دخلت إلى مؤتمر سري؟"، فأجاب فيرلان ضاحكا "نعم نعم، أنا آسف. أنا صحفي من هولندا، أعتذر لمقاطعة مؤتمركم، سأغادر".

ثم حذره بويل قائلا "أنت تعلم أنها جريمة جنائية، أليس كذلك؟ من الأفضل أن تسجل خروجك بسرعة قبل وصول الشرطة"، ليخرج بعدها فيرلان مباشرة، حيث أظهرت الشاشة مغادرته لغرفة الاجتماع.

وتعليقا على قيام الاتحاد الأوروبي بإبلاغ السلطات، قال الصحفي في تغريدة له، أن هذه الخطوة توضح أنهم بحاجة إلى مزيد من الأدلة الدامغة حول وسائل الحماية، مؤكدا أنهم كذبوا حين قالوا إنه لا يمكن المشاركة بالرمز السري فقط، ومشيرا إلى أنهم يريدون إيذاء صحفي لأنه تمكن من استغلال أخطائهم في حماية الاجتماع السري، ولا يهتمون بإصلاح تلك الأخطاء من الأساس.





وفي سياق متصل غردت نتالي لويسو رئيسة لجنة الأمن والدفاع في الاتحاد الأوروبي، شاكرة الصحفي دانيال فيرلان على اختراقه الاجتماع، لأنه لفت النظر إلى أمن الاتصالات في مؤسسات الاتحاد الأوروبي وزيادة الوعي حول هذه القضية، وأنهت التغريدة بقولها "ستكون بطلي".