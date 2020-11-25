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الصحة بغزة :4 عوامل قد تؤدي للإغلاق الشامل والخطة التي تحكم المرحلة هي تثبيط الانتشار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:41 - 25 نوفمبر 2020
يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة (2).JPG يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة (2).JPG
تقارير
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أكد الدكتور يوسف ابو الريش وكيل وزارة الصحة بغزة اليوم الاربعاء 25/11/ 2020 ، ان الخطة التي تحكم قطاع غزة هي تثبيط الانتشار وليس الاغلاق ، مشيراً الى ان اربعة عوامل قد تؤدي الى الاغلاق الشامل.

وقال د. ابو الريش ان قرار الاغلاق قد يكون لازماً في عدة حالات وهي اذا وصلنا الي مرحلة انهاك المنظومة الصحية ومن مؤشراتها ان تصل القدرة السريرة وخاصة كل المرضى مما يحتاجون الى رعاية صحية وهناك 500 سرير و100 سرير للعناية المركزة وتم رفع عدد اسرة العناية المكثفة لـ 150 سرير وقدرة  الاستيعاب في العناية  78% ، بالإضافة الى اجهاد الكادر البشري ، بالإضافة اذا كان هناك اعداد كبيرة من الوفيات ولا نستطيع التعامل معه.

وبين ان الهدف من الاغلاق السابق كان الهدف خلفه ايصال رسالة للمؤسسات الرسمية والأفراد ان الحالة الموجودة لم تعد كسابقاتها وكان لابد ان نعطي جرس قوي، معتبراً ان الاغلاق ليس حل سحري وليس علاج فعال.

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