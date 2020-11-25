الكيالي يوضح تفاصيل وآلية الوظائف الجديدة في غزة وموعد الإعلان عنها

أكد رئيس ديوان الموظفين العام بغزة يوسف الكيالي اليوم الأربعاء 25/11/2020، أنه سيتم البدء بتنفيذ إعلانات الوظائف الجديدة بما يتناسب مع الواقع الوبائي في قطاع غزة، فيما سيتم الإعلان الأسبوع القادم عن وظيفة الشؤون الدينية.

وأوضح الكيالي، في حديث لإذاعة صوت الأقصى، أن الديوان يعتمد في آليات التوظيف على مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافس العام على الوظيفة التي يتم الإعلان عنها، حيث بعد اعتماد الوظائف في الموازنة العامة يبدأ الديوان بجدولة الوظائف ويعلنها للجمهور عامة ولا معيار للتفاضل إلا الكفاءة فقط.

وبين الكيالي أنه سيتم عقد امتحان نظري محوسب ويتعرف الطالب على علامته بعد انتهاء تقديمه للامتحان مباشرة.

وحول آليات التوظيف، قال الكيالي:"منذ أكثر من سنة ونصف عقدنا عدة ورش عمل وأطلعنا مؤسسات المجتمع المدني و الفصائل و الكتاب و الاعلاميين على آليات التوظيف التي يقوم بها الديوان والجميع أشاد بالآلية."

وأضاف الكيالي:" مع بداية العام تم إقرار 1320 وظيفة منها 500 وظيفة للتعليم و400 وظيفة للصحة والباقي للوزارات، وتم إضافة 200 وظيفة للصحة ومؤخراً تم إضافة 400 وظيفة سيتم توظيفها بعقود في اطار مواجهة جائحة كورونا."

وأشار الكيالي إلى أن اختلاف نماذج الامتحانات هو لنفي أي شبهة للغش والتعاون بين الزملاء الموجودين في القاعات ويتم وضع الامتحانات بمهنية وعالية وبنفس المستوى.

وذكر أنه في العام 2020 تم وضع آلية لمعالجة موظفي العقود و عددهم 1027 وظيفة وتم اصدار قرار بمعالجة ملفهم وذلك عبر تقدمهم لامتحانات الديوان ويعطوا ميزة إيجابية سنوات خبرتهم.

كما تم- وفق الكيالي- اعتماد 250 وظيفة للأوقاف موزعة كالتالي: 115 وظيفة شؤون دينية و96 خدمات مسجدية و20 وظيفة إدارية لسد الاحتياجات الوظيفية لوزارة الأوقاف.

وأوضح الكيالي أن الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن وظيفة الشؤون الدينية وبعده بأسبوعين سيتم الإعلان عن وظائف الخدمات المسجدية.

أما بخصوص البطالة، فقال الكيالي:" البطالة الدائمة وعقود المالية خلال السنة الحالية والسنوات القادمة سيتم انهاء ملفهم ، ويوجد 146 عقد من العام 2018 جاري تثبيتهم."

وتابع: "الوظيفة الحكومية ليست البوابة الرئيسية الوحيدة للتوظيف ويفترض تظافر جهود القطاع الخاص و الأهلي والمبادرات الفردية للمساهمة في التوظيف."

ونفى الكيالي، أن يكون هناك فيتو على أي جيل، قائلاً:"كل الأجيال هم من مسؤوليتنا ولا يوجد مفاضلة لجيل على جيل مطلقاً، والخرجين الجدد هم الأكثر اجتيازاً للوظائف وهم أكثر قدرة على اجتياز الامتحانات."

واستطرد: "ندير قطاع الخدمة المدنية وعملية الاستقطاب لتلبية حاجة الوزارة المختلفة بما يمكنها من تقديم خدمة أفضل للمواطن، والوظائف تساهم بشكل جزئي في حل مشكلة البطالة."

وأوضح أنه سيتم البدء بتنفيذ إعلانات الوظائف الجديدة بما يتناسب مع الواقع الوبائي في قطاع غزة، ومطلوب من الخريج أن يؤهل نفسه حتى يأخذ مركز متقدم في هذه الوظائف.