تقرير يكشف سماح "إسرائيل" للسعودية بإدارة جمعيات خيرية بالقدس

كشفت تقرير "إسرائيلي" عن تفاصيل جديدة لزيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للملكة العربية والسعودية ولقائه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، متطرقاً إلى مخاوف الأخير من نشاط تركيا في القدس.

وأفاد تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم"، نقلاً عن مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى على صلة بالمحادثات، أن الاجتماع ركز على موضوع إيران، نظراً لحاجة الرياض إلى دعم "تل أبيب" في مواجهة التوجه المحتمل لإدارة الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن للعودة إلى الاتفاق النووي مع طهران، وكذلك الضغوط الأمريكية المتوقع زيادتها على السعودية على خلفية قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

لكن البحث لم يقتصر، حسب التقرير، على إيران وشمل القضية الفلسطينية أيضاً، حيث يرغب السعوديون في رؤية "إسرائيل" تجدد محادثات السلام مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مع تأييد النقاط الرئيسية لهدنة طويلة الأمد مع قطاع غزة تتوسط فيها مصر. كما يبدو أن السعوديين على استعداد للمساعدة في توفير الأموال للسلطة الفلسطينية وغزة”.

وأضافت الصحيفة أنه "طفت على السطح مخاوف السعودية بشأن تركيا وأنشطة (رئيسها رجب طيب) أردوغان والجمعيات الخيرية التركية في المسجد الأقصى المبارك.

وحسب التقرير، فإن إسرائيل تعتزم السماح للسعوديين بإدارة جمعيات خيرية في القدس المحتلة من أجل كبح نفوذ أردوغان، كما ستدعم إسرائيل انضمام ممثلين سعوديين إلى مجلس الأوقاف الإسلامي في المسجد الأقصى المبارك.

وتشرف المملكة الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية في المدينة التي تعتبر في صلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.