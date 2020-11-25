بايدن: أميركا لن تشارك في حروب لا داعي لها

أكد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء 25/11/2020، أن الولايات المتحدة جاهزة لقيادة العالم ولن تشارك في حروب لا داعي لها.

وقال بايدن خلال تقديمه أعضاء الفريق الدبلوماسي والأمني في حكومته المقبلة:"إن الفريق يعكس أن أميركا عادت، وهي جاهزة لقيادة العالم وعدم الانسحاب منه»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية."

وأكد بايدن، أن بلاده لن تضطلع بدور في حروب لا داعي لها، مستعرضاً ملامح سياسته الخارجية التي تستند إلى تعزيز التحالفات في منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وأضاف أن اختياره لأنتوني بلينكن وزيراً للخارجية سيعيد بناء الروح المعنوية والثقة في الوزارة المسؤولة عن علاقات الولايات المتحدة الدبلوماسية.

وشدّد الرئيس الأميركي المنتخب على عزمه مكافحة التبدل المناخي، وذلك خلال تقديمه موفده الخاص المقبل لشؤون المناخ جون كيري الذي سيتصدى لهذا "الخطر الوجودي".

وقال بايدن: "أود أن أكون واضحاً... لا أقلل للحظة واحدة من حجم الصعوبات أمام الوفاء بالتزاماتي الشجاعة بهدف مكافحة التبدل المناخي... ولكن في الوقت نفسه، ينبغي ألا يقلل أحد للحظة واحدة من عزمي على القيام بذلك".

بدوره، دعا وزير الخارجية الأميركي المقبل أنتوني بلينكن إلى التعاون الدولي من أجل "معالجة مشكلات العالم". وقال: "لا يمكننا بمفردنا أن نعالج مشكلات العالم، علينا أن نعمل مع الدول الأخرى"، مشدداً على الحاجة إلى "التعاون" و"الشراكة".

وأكدت السفيرة الأميركية المقبلة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس - غرينفيلد "عودة تعددية الأقطاب وعودة الدبلوماسية"، واعدة بالتخلي عن سياسة الانعزال التي انتهجتها إدارة الرئيس دونالد ترمب. وقالت: "اليوم، أفكر في الشعب الأميركي، في زملائي الدبلوماسيين وموظفي القطاع العام في العالم أجمع... أود أن أقول لكم إن أميركا عادت، إن تعددية الأقطاب عادت، إن الدبلوماسية عادت".