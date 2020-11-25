نادي الأسير: قوات الاحتلال تعتقل ثمانية مواطنين من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء 25/11/2020، ثمانية مواطنين من الضفة بينهم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال.

وقال نادي الأسير إن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة بيت عوا في الخليل وهم: نضال ياسر مسالمة، وساجد إسماعيل مسالمة، وسميح عبد القادر مسالمة، ويوسف حسن مسالمة، جميعهم أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، ومن الخليل أيضاً اعتقل الاحتلال كمال كامل العجلون.

فيما جرى اعتقال لمواطنين من نابلس وهما: عمرو ظريفة، وحسن مبروك.

يُضاف إلى المعتقلين محمد محمود زيبار من بلدة كوبر في رام الله.