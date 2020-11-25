تفاصيل المنخفض الجوي القوي..وهل غزة على موعد مع العواصف الرعدية مساء اليوم؟

أكدت دوائر الأرصاد الجوية الفلسطينية ان فلسطين على موعد مساء اليوم الاربعاء 25/11/2020 مع منخفض جوي ، وصف انه الاقوى منذ بداية فصل الشتاء ، والاكثر هطولاً للأمطار، وسط تساؤلات بشأن نصيب قطاع غزة وتعرضها لعواصف رعدية كالمنخفضات السابقة .

الراصد الجوي داوود طراروة ، قال ان المنخفض الجوي يبدأ في قطاع غزة خلال ساعات أي ان الأمطار قد تبدأ بالتساقط عصر اليوم وخاصة مع تراكم الغيوم في الخرائط ، على ان تشتد كمية الامطار مساء اليوم .

الأمطار ستتدرج في كافة الاراضي الفلسطينية من قطاع غزة وتصل لكافة المناطق مساء اليوم .

وبين طراروة خلال تصريحات خاصة ان قطاع غزة سيتعرض لأمطار وعواصف رعدية مساء اليوم ، وكميات كبيرة من الامطار ، وتحذيرات من تشكل السيول .

وبشأن استمرار المنخفض اوضح ان الأمطار ستتواصل يوم الخميس والجمعة بكميات قليلة .

وكانت العواصف الرعدية ضربت قطاع غزة خلال المنخفضات السابقة ، مما اثار حالة من القلق والخوف في صفوف الاطفال لما تحمله الاصوات من ذكريات بشأن الحروب، في حين كانت تلك العواصف محط تكهنات "اسرائيلية" وخاصة انها تتزامن مع اطلاق صواريخ من غزة صوب البلدات الاسرائيلية.