مؤتمر صحفي لوكيل وزارة الصحة ..وغزة تتصدر أعداد إصابات الدورة الأولى لإصابات كورونا

يعقد وكيل وزير الصحة د.يوسف ابو الريش ظهر اليوم الاربعاء 25/11/2020 مؤتمراً صحفياً في تمام الـ12:30 ظهراً للحديث عن تطورات الحالة الوبائية للإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة

وكانت لجنة الطوارئ العليا اعلنت عن تسجيل 468 اصابة جديدة في الدورة الاولي ليوم الأربعاء بعد فحص 1903 عينة ، مع لااشارة ان تلك الاعداد لا علاقة لها بأعداد التي سيعلن عنها اليوم .

وتتوزع الإصابات على النحو التالي :

+70إصابة محافظة الشمال

+243 اصابة محافظة غزة

+42 اصابة المحافظة الوسطى

+60 اصابة محافظة خانيونس

+53 اصابة محافظة رفح