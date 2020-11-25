بدء عملية الانتقال في الخارجية الأميركية

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، مساء أمس الثلاثاء، أن وزارته بدأت عملية الانتقال بعد أن أبلغت إدارة الخدمات العامة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن بإمكانية بدئه تسلم السلطة رسميا.

وقال بومبيو لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية: "بدأنا اليوم عملية الانتقال وسنفعل كل ما هو مطلوب بموجب القانون. سنقوم بهذا العمل"، مشيراً الى انه لم يتواصل بعد مع توني بلينكن مرشح بايدن بوزارة الخارجية".

إدارة الخدمات العامة الأميركية أبلغت بايدن رسميا بأنه سيتلقى الأموال اللازمة وفقا للقانون لتسيير المرحلة الانتقالية، ما يعني أنها اعترفت أخيرا بفوزه بالانتخابات.

وفي وقت سابق، قال مسؤول في الإدارة الأميركية إن البيت الأبيض وافق على تلقي الرئيس المنتخب جو بايدن تقارير المخابرات السرية اليومية، التي تُرفع للرئيس.