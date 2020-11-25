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كشفت تنسيقات الخميس

لليوم الثاني: فتح معبر رفح ومغادرة 913 مسافراً في يومه الأول

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 08:05 - 25 نوفمبر 2020
معبر رفح (14) معبر رفح (14)
تقارير
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تواصل السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري، فتحه لليوم الثاني على التالي، بعد مغادرة 913 مسافراً عبر معبر رفح البري في اليوم الأول لفتحه استثنائياً ثلاثة أيام في الاتجاهين.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية، إن العمل عبر المعبر شهد خلال عمل الثلاثاء مغادرة 913 مسافراً ووصول 349 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 38 مسافراً.

وأضافت الهيئة أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت أن العمل في اتجاه الوصول استمر حتى ساعة متأخرة من فجر الأربعاء.

ويتواصل العمل بالمعبر، الأربعاء، في اليوم الثاني لفتحه، حيث جهّزت أطقم هيئة المعابر حافلات المغادرين بانتظار بدء مغادرتها باتجاه الجانب المصري صباح اليوم.

وتعمل أطقم الهيئة، منذ الإثنين، على متابعة إجراء الفحص المسبق لفيروس كورونا PCR لجميع المسافرين المقرر مغادرتهم عبر المعبر على مدار الأيام الثلاثة، وفق بروتوكول وزارة الصحة.

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