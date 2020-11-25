أول شحنة من "الذهب الأحمر" تصل لأسواق الضفة المحتلة

تمكن عدد قليل من مزارعي التوت الأرضي "الفراولة" أو مايعرف بالذهب الأحمر من تصدير المحصول إلى أسواق الضفة الغربية المحتلة.

وتعد هذه أول شحنة يتم تصديرها من المحصول عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، والتي بلغت نحو طنين ونصف الطن.

وأوضح محمد غبن مدير الجمعية التعاونية الزراعية في بيت لاهيا، إن ما تم تصديره، هو باكورة الانتاج والتصدير لهذا العام، معتبراً أن الموسم بدأ متأخراً مقارنة بالأعوام الماضية والتي غالباً ما تبدأ في الثلث الأول من شهر تشرين الثاني.

وأوضح لـ"الأيام"، انه سيتم تصدير شحنتين اسبوعياً يومي الأحد والأربعاء، حيث يتم قطف الثمار عالية الجودة في ساعات المساء من اليوم السابق، استعداداً لنقلها إلى محطات ومعامل الفرز والتغليف ومن ثم إرسالها إلى معبر أبو سالم.

وقال :"إن أسواق الضفة أصحبت تستوعب كميات كبيرة من إنتاج التوت في قطاع غزة (ثلث الإنتاج)، والتي تقدر ما بين (2000 -2500) طن سنوياً، من أصل إجمالي الإنتاج المقدر سنوياً بنحو سبعة آلاف طناً."

وأضاف غبن: "إن مزارعي الفراولة باتوا يعتمدون على أسواق الضفة لتسويق منتجاتهم خارج القطاع في ظل عدم قدرتهم على التصدير للأسواق الأوروبية بسبب شدة المنافسة وارتفاع تكاليف النقل"، مؤكداً أن التسويق في الضفة يشكل عائداً مهماً لمزارعي القطاع.

من جهتها، أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة عن بدء حصاد وتسويق محصول الفراولة في قطاع غزة، أول من أمس.

وقالت في بيان أصدرته، أمس، ان الطواقم الفنية في الإدارة العامة للتسويق والمعابر بدأت التعاون مع وقاية النبات والحجر الزراعي، وبمشاركة مديرية زراعة شمال غزة، بمتابعة جميع محطات الفرز والتعبئة من قبل المهندسين المختصين في فحص الجودة في وزارة الزراعة.

يذكر أن المساحة المزروعة من محصول التوت الأرضي في قطاع غزة لهذا الموسم بلغت نحو 2427 دونماً.