انخفاض الدولار في لبنان اليوم الاربعاء

شهد سعر صرف الدولار الامريكي انخفاضا مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاربعاء 25/11/ 2020 ، في السوق السوداء لتصل الى 8100-8200

المواطنون والتجار في لبنان يهتمون بأسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة اللبنانية ، حيث اشارت المتابعة الى انخفاض اسعار صرف الدولار الامريكي اليوم الاربعاء 25/11/2020 ، مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء .

واقترب الدولار الامريكي من عتبه ال9 الآف ليرة لبنانية الاسبوع الماضي مع ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا ، ونتائج الانتخابات الامريكية ادت الي تذبذب اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الليرة وانتعاش بسيط في اسعار الليرة الا ان قرار الاغلاق عاد بالدولار للارتفاع مجدداً

وسجل سعر صرف الدولار اليوم الاربعاء25/11/2020 في السوق السوداء اللبنانية

8100 ليرة للشراء و8200 للبيع

نقابة الصرافين اعلنت سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليومي السبت والاحد في 14 و15/11/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.

الليرة اللبنانية مقابل عدد من العملات اليوم الأربعاء 25/11/2020

درهم إماراتي: بيع: 411.7642 شراء: 411.7642

ليك الباني بيع: 14.4314 شراء: 14.4314

جلدر جزر أنتيل 842.1601 شراء: 842.1601

بيزو أرجنتينى 18.9686 شراء: 18.9686

دولار أسترالي1,099.5587 شراء: 1,099.5587

جلدر أروبى 840.2278 840.2278

دولار باربادوسي 756.2050 756.2050

تاكا بنجلاديشى 17.8191 17.8191

دينار بحريني 4,011.1763 4,011.1763

فرنك بوروندي 0.7796 0.7796