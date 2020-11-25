عدوان إسرائيلي على سوريا

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، ان الإحتلال الإسرائيلي إستهدف محيط جبل المانع بريف دمشق، جنوب العاصمة السورية، ومحيط قرية رويحينة جنوب القنيطرة بعدة صواريخ.

فيما أكدت وزارة الدفاع السورية أنه "في تمام الساعة 23:50 من ليل 24 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من الجولان السوري المحتل باتجاه جنوب العاصمة السورية دمشق".

وأوضحت الوزارة أن الخسائر الناجمة عن هذا العدوان إقتصرت على الماديات فقط.

ويشار الى أن آخر عدوان نفذه الإحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية كان بتاريخ 18 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري على المنطقة الجنوبية للعاصمة دمشق، استشهد خلاله 3 جنود سوريين فيما أُصيب آخر.