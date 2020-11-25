6 محافظات مصرية تعلق الدوام الدراسي غداًالاربعاء بسبب الاحوال الجوية

قررت 6 محافظات مصرية تعليق الدراسة اليوم الأربعاء بسبب الطقس السيئ المتوقع، والذى حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرر تفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس أو تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس.

ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للأحوال الجوية المتوقعة، حيث قرر الدكتور أيمن مختار محافظ، الدقهلية، تعليق الدراسة غدا الأربعاء 25 نوفمبر الجاري للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.

كما أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قرارا تعليق الدراسة غدا الأربعاء، بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب "، وكذا منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية اجازة غدا ، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية غدا، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفى محافظة البحيرة، قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعليق الدراسة غدا الأربعاء، بسبب الطقس السيء بجميع المدارس الحكومية، والخاصة، والمعاهد الأزهرية في محافظة البحيرة، للطلاب والمعلمين بنطاق محافظة البحيرة، بسبب سوء حالة الطقس واستثنى محافظ البحيرة، من القرار القيادات وأطقم العمل في المدارس، وفقا للاحتياجات التي يحددها مديري المدارس والإدارات.

وفى مطروح، قرر اللواء خالد شعيب، تعليق الدراسة غدًا الأربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية والجامعة والحضانة، وكذلك منح الموظفات اللاتي لديهن أطفال بسن الحضانة إجازة غداً نظراً لتوقع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح.

كما أعلن الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، أنه تم تعليق الدراسة بالجامعة غدًا الأربعاء، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى تناول حالة الطقس المتوقعة للغد، والذى أشار لحالة محتملة من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية.

فيما قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، تعليق الدراسة غداً بجميع مدارس المحافظة (المرحلة الابتدائية، التعليم العام، التعليم الفني، التعليم الأزهري، كذا جامعة كفر الشيخ)، نظرًا لتوقع هطول أمطار خلال الـ 3 أيام المقبلة، بناءً علي توقعات هيئة الأرصاد.

وفي محافظة دمياط، قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعليق الدراسة غداً الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة، وذلك نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وحفاظاً على سلامة الطلاب.