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متصفح "غوغل كروم" يتوقف نهائياً بحلول آخر العام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:43 - 24 نوفمبر 2020
جوجل كروم جوجل كروم
تقارير
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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن مشكلة سيواجهها الملايين من مستخدمي متصفح “غوغل كروم” الشهير والأكثر استخداما وانتشارا في العالم.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن شركة "غوغل كروم" عزمها توقيف المتصفح في أجهزة الحاسوب المزودة بأنظمة “ويندوز 7”.

وبحسب الصحيفة، لن يكون المتصفح الذي يعمل على أجهزة الحاسوب هذه قادرا على الاتصال بالإنترنت، لذلك نصحت المستخدمين بترقية أنظمة الويندوز في أجهزتهم.

ونوهت الصحيفة إلى أن الشركة قد مددت العمل بالمتصفح على نظام ويندوز 7 لمدة 6 أشهر، بسبب الوضع الحالي الذي يشهده العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها، أن مستخدمي ويندوز 7 لن يستطيعوا الدخول إلى الإنترنت عبر المتصفح بحلول 15 يناير 2022.

وحذرت الشركة من أن المستخدمين خلال هذه المدة معرضين لخطر الثغرات الأمنية بسبب عدم ترقية أجهزة الويندوز لديهم.

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