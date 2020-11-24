سجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 25-11-2020 ، تراجعًا واضحًا ، وأمام هذه الانخفاض الملحوظ استغل المستثمرون المحليون ذلك بهدف تعزيز مراكزهم من العملات الأجنبية .

وأكد موقع ار تي الروسي ، أن الليرة التركية مقابل الدولار انخفض عما كانت عليه يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.3% ، وهو ما دفع المستمرين لتعزيز ماكنتهم أمام العملات الأخرى والذهب بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في الآونة الأخيرة.

موقع فلسطين اليوم يحرص على توفير مقالة يومية بخصوص سعر صرف الليرة التركية امام الدولار ، وفي هذا التقرير قد وفرنا لكم سعر الليرة مع كافة العملات الأجنبية .

ويؤثر انخفاض سعر الليرة التركية على اسهم المستثمرين ومكانتهم أيضًا ، حيثُ تراجعت العملة إلى 7.76 ليرة للدولار من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65 ليرة للدولار، وارتفعت الليرة من مستوى قياسي منخفض 8.58 هذا الشهر.

وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبراير الحالي، بنهج للاقتصاد أكثر اتساقا مع السوق بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس الخميس الماضي.

سعر الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية :

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار .

مبيع: 7.8886

شراء: 7.8807

سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو .

مبيع: 9.3505

شراء: 9.3300

سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني .

مبيع: 10.5193

شراء: 10.5037

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي .

مبيع: 2.1490

شراء: 2.1465

سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)

شراء: 341

مبيع: 348

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :

مبيع: 25.8526

شراء: 25.7431

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي .

مبيع: 2.1078

شراء: 2.1050

سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري .

مبيع: 2.1654

شراء: 2.1623