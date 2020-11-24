سجل سعر الليرة التركية مقابل الدولار اليوم الاربعاء 25-11-2020 ، تراجعًا واضحًا ، وأمام هذه الانخفاض الملحوظ استغل المستثمرون المحليون ذلك بهدف تعزيز مراكزهم من العملات الأجنبية .
وأكد موقع ار تي الروسي ، أن الليرة التركية مقابل الدولار انخفض عما كانت عليه يوم الجمعة الماضية بنسبة 1.3% ، وهو ما دفع المستمرين لتعزيز ماكنتهم أمام العملات الأخرى والذهب بعد ارتفاع قوي للعملة التركية في الآونة الأخيرة.
موقع فلسطين اليوم يحرص على توفير مقالة يومية بخصوص سعر صرف الليرة التركية امام الدولار ، وفي هذا التقرير قد وفرنا لكم سعر الليرة مع كافة العملات الأجنبية .
ويؤثر انخفاض سعر الليرة التركية على اسهم المستثمرين ومكانتهم أيضًا ، حيثُ تراجعت العملة إلى 7.76 ليرة للدولار من إغلاق يوم الجمعة عند 7.65 ليرة للدولار، وارتفعت الليرة من مستوى قياسي منخفض 8.58 هذا الشهر.
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فبراير الحالي، بنهج للاقتصاد أكثر اتساقا مع السوق بعد تعيين محافظ للبنك المركزي ووزير للمالية جديدين، وعقب زيادة أسعار الفائدة 475 نقطة أساس الخميس الماضي.
سعر الليرة التركية مقابل الدولار والعملات الأجنبية :
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار .
مبيع: 7.8886
شراء: 7.8807
سعر صرف الليرة التركية مقابل اليورو .
مبيع: 9.3505
شراء: 9.3300
سعر صرف الليرة التركية مقابل الجنيه الإسترليني .
مبيع: 10.5193
شراء: 10.5037
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدرهم الإماراتي .
مبيع: 2.1490
شراء: 2.1465
سعر صرف الليرة التركية مقابل الليرة السورية (الشمال السوري)
شراء: 341
مبيع: 348
سعر صرف الليرة التركية مقابل الدينار الكويتي :
مبيع: 25.8526
شراء: 25.7431
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال السعودي .
مبيع: 2.1078
شراء: 2.1050
سعر صرف الليرة التركية مقابل الريال القطري .
مبيع: 2.1654
شراء: 2.1623