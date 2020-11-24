تناول هذا المشروب لتصبح أكثرهم ذكاءً

يحاول الكثيرون البحث عن الأطعمة والمشروبات التي من شأنها أن تجعل الانسان أكثر ذكاءً من أقرانه اضافة إلى منحه الطاقة والخفة في الحركة.

صحيفة ديل ميل البريطانية نشرت دراسة حديثة أكدت أن مشروب الكاكاو يمكن أن يؤدي إلى زيادة خفة الحركة الذهنية بفضل وجود مركبات الفلافانول، وهي مواد كيميائية وفيرة في حبوب الكاكاو.

ووجد باحثون بريطانيون أن أداء البالغين الأصحاء كان أفضل في المهام الإدراكية الصعبة إذا تناول المشاركون مشروب كاكاو يحتوي على مستويات عالية من الفلافانول.

وبعد شرب الكاكاو الغني بالفلافانول، أنتج المشاركون زيادة أسرع وأكبر في أكسجة الدم في القشرة الأمامية، وهي منطقة دماغية تلعب دورا رئيسيا في الإدراك واتخاذ القرار، وساعدتهم على إكمال هذه المهام.

ويعد الفلافانول من مضادات الأكسدة التي توجد بكثرة في الشاي والنبيذ الأحمر والتوت والتفاح والكمثرى والكرز والفول السوداني، وكذلك في بذور شجرة الكاكاو، أو حبوب الكاكاو.

ومن خلال إثراء الكاكاو الموجود في الأسواق بالفلافانول، يمكن لمنتجي الأغذية مساعدتنا على زيادة المغذيات النباتية المعززة للدماغ في نظامنا الغذائي.

ويشار إلى أن الفلافانول معروف بالفعل بآثاره المفيدة على صحة القلب والأوعية الدموية،