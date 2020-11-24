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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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صعود كبير لعملة "البيتكوين" الالكترونية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:49 - 24 نوفمبر 2020
البيتكوين البيتكوين
تقارير
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واصلت العملة الإلكترونية المشفرة بيتكوين صعودها الصاروخي لتتجاوز 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017.

ومنذ بداية العام الحالي، ارتفعت عملة “بيتكوين” بما يقرب من 150% لتسجل أعلى مستوى لها في أكثر من 3 سنوات، وسط توقعات بأن تحقق مستويات قياسية.

ووفق بيانات “كوين ماركت كاب”، فقد ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية بنسبة 14% خلال أسبوع لتربح نحو 69.2 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 498.2 مليار دولار في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي إلى مستوى 561.4 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

واكتسبت العملات الرقمية المزيد من الزخم مؤخراً، مع تزايد الاهتمام المؤسسي بها واعتمادها من قبل بعض الشركات وعلى رأسها “باي بال”.

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