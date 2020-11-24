معهد الشرق الأوسط – “السراب الأزرق”: رئاسة بايدن والاقتصاد الإيراني

تناول معهد الشرق الأوسط، في مقال لـ "أمين محسني شيراغلو" بعنوان "السراب الأزرق": رئاسة بايدن والاقتصاد الإيراني، موضوع تأثير وصول جو بايدن إلى البيت الأبيض على الاقتصاد الإيراني، مشيراً إلى أن مسؤولية معالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد تقع على عاتق المسؤولين الإيرانيين ووصول بايدن لن يكون له أي تأثير مباشر على الاوضاع في البلاد.

ماذا تعني رئاسة بايدن لاقتصاد إيران؟ الإجابة المختصرة هي: ليس كثيرًا. وبينما يعتبر الجمهور الإيراني خبر انتخابه جيدًا للبلاد، فإن هذه المشاعر تتلاشى وستتلاشى قريبًا. السبب بسيط: حتى إذا قرر جو بايدن إعادة الانخراط مع إيران أو العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 في أول يوم له في منصبه، فإن رئاسة بايدن لن تغير الكثير من الحقائق المعوقة التي تواجه الاقتصاد الإيراني الذي يعاني من الوقائع الآتية.

الواقع الأول:

نظرًا لافتقارها لسوق سندات يعمل بشكل صحيح، يتم دائمًا تحويل عجز الميزانية الإيرانية إلى نقود عن طريق الاقتراض من البنك المركزي، وهو ما يعادل “طباعة النقود” وزيادة المعروض النقدي في الاقتصاد. نظرًا للعقوبات المفروضة على صناعة النفط الإيرانية، ووباء كورونا، وانخفاض أسعار النفط عالميًا، كانت إيران تواجه أكبر عجز في الميزانية منذ عقود. لذلك، فإن المعروض النقدي في الاقتصاد ينمو بشكل مطرد في العامين الماضيين، مما أدى إلى معدلات تضخم أعلى بكثير من 50 في المائة. فقد الريال الإيراني نصف قيمته مقابل العملات الرئيسية في الأشهر الستة الماضية وحدها. لا يوجد سبب واضح يجعل رئاسة بايدن تعكس هذا الاتجاه. حتى إذا تم رفع العقوبات عن صناعة النفط الإيرانية في 20 كانون الثاني/ يناير 2021 عندما تولى بايدن منصبه، فسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإيران لإعادة الدخول بشكل هادف إلى سوق النفط العالمية. وذلك لأن عملاء النفط التقليديين قد تحولوا بالفعل إلى موردين آخرين، وغالبًا ما تكون هذه العقود طويلة الأجل بطبيعتها. كما أن التوقيت ليس رائعًا. تشهد سوق النفط العالمية حاليًا وفرة في العرض وانخفاض الطلب بسبب الوباء والتداعيات الاقتصادية المرتبطة به. لذلك، يمكن للمرء أن يتوقع استمرار تسييل عجز الميزانية على نطاق واسع، والانخفاض المستمر في قيمة الريال الإيراني، بغض النظر عمن هو في البيت الأبيض. على الرغم من أن إدخال عمليات السوق المفتوحة مؤخرًا هو خطوة إيجابية في إبطاء هذه الحلقة المفرغة، إلا أن سوق السندات الإيرانية الوليدة سيستغرق وقتًا طويلاً حتى يتعمق إلى نقطة يمكنه فيها تمويل العجز الحكومي بشكل فعال.

الواقع الثاني:

فيما يتعلق بما ورد أعلاه، أدى وباء كورونا إلى انخفاض الطلب على النفط والأسعار. يتوقع غالبية محللي النفط استمرار انخفاض الطلب والأسعار في المستقبل المنظور. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض المستمر في الطلب على النفط ونمو مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة العالمي لا يساعدان آفاق النفط أيضًا.

إن إدخال النفط الإيراني في السوق لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار، مما يقلل عائدات جميع الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك إيران، وكذلك شركات النفط الدولية. لذلك، فإن رفع العقوبات واحتمال عودة النفط الإيراني إلى السوق العالمية سيؤدي على الأرجح إلى خسائر كبيرة لصناعة الطاقة الأميركية، وهي نتيجة يريد الرئيس بايدن تجنبها في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في الولايات المتحدة في القرن الماضي.

الواقع الثالث:

من المحتمل أن تؤثر المساحة المالية المحدودة للجمهورية الإسلامية لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الوباء وارتفاع معدلات البطالة والفقر بشدة على اقتصاد البلاد لفترة طويلة قادمة. التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالوباء من حيث الأمراض والأرواح المفقودة هائلة، ولا يُتوقع عودة غالبية الوظائف والشركات التي اختفت. كان الاقتصاد الإيراني يعاني بالفعل من معدلات بطالة تزيد عن 30 في المائة حتى قبل ظهور الفيروس، وبحلول نهاية الوباء، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 15-20 في المائة على الأقل، مما يضع الاقتصاد في حفرة عميقة يصعب الخروج منها. ليس من الواضح كيف ستغير رئاسة بايدن هذه النظرة. صحيح، مع وجود الرئيس المنتخب بايدن في البيت الأبيض، قد يكون لدى إيران فرصة متزايدة للوصول إلى أموال الإغاثة من الوباء التي أنشأها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة، ومع ذلك، فإن الأوان قد فات. لقد تُركت إيران وحيدة في صراعها ضد كورونا لمدة تسعة أشهر حتى الآن، والموجة الحالية من الفيروس مستعرة بالفعل في جميع أنحاء البلاد. في هذه المرحلة، ليس من الواضح مدى فعالية أموال الإغاثة الصغيرة نسبيًا في احتواء الوباء وتخفيف الآلام الاقتصادية الإيرانية.

الواقع الرابع:

في حين يُنظر إلى العقوبات وانهيار صادرات النفط على أنها السبب الرئيسي وراء الأزمات الاقتصادية الحالية في البلاد، فقد لعب الفساد المستشري والسياسات الاقتصادية التي تأتي في غير محلها على مدار العقود الماضية دورًا أكثر أهمية واستمرارًا في دفع الاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار. إن التحويل المستمر لعجز الميزانية، وسوء إدارة سعر الصرف، وتحديد الأسعار، والبيروقراطية غير الفعالة والمعطلة، وبيئة الأعمال الصعبة، وحماية الصناعات المحلية الخاسرة مثل تصنيع السيارات، هي مجرد أمثلة قليلة على سوء إدارة الحكومة المستمر للاقتصاد في العقود الأخيرة. تدخلت أحدث سياسة اقتصادية غير مسؤولة للحكومة في بورصة طهران للأوراق المالية خلال الصيف، مما تسبب في تقلبات كبيرة في أسواق رأس المال الإيرانية. رئاسة بايدن لن تغير هذا الواقع أيضًا. بصراحة، بدون إصلاحات كبيرة وشاملة في السياسة الاقتصادية، سيستمر الاقتصاد الإيراني في المعاناة، بغض النظر عما إذا كانت هناك عقوبات أم لا.

بالنظر إلى هذه الحقائق، من غير المرجح أن يستفيد الاقتصاد الإيراني كثيرًا من رئاسة بايدن. وبينما ارتفع الريال في البداية بنحو 20 في المائة عندما أعلن فوز بايدن، فقد خسر منذ ذلك الحين نصف تلك المكاسب. تمامًا مثل “السراب الأحمر” لأنباء انتصار ترامب المبكر بعد الانتخابات، فإن “السراب الأزرق” لاقتصاد إيراني متجدد في ظل رئاسة بايدن سوف يتلاشى أيضًا في غضون أشهر، إن لم نقل عاجلاً. في أحسن الأحوال، قد يقرر الرئيس بايدن عدم فرض عقوبات اقتصادية أو مالية إضافية على إيران. في نهاية المطاف، تقع مسؤولية معالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد على عاتق المسؤولين الإيرانيين، وهم المسؤولون عن معالجة معظم مشاكلها الاقتصادية.

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