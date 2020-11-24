ما قصة هاشتاق "هي الاساس" الذي سينطلق غدًا في غزة

من المقرر أن ينطلق غدًا الأربعاء هاشتاق هي الأساس عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في قطاع غزة رفضًا للعنف ضد المرأة.

وكان اتحاد لجان المرأة الفلسطينية أطلق تحدي لمناصرة المرأة عبر منصات التواصل لتسليط الضوء على أهم القضايا والانتهاكات بحق المرأة الفلسطينية ضمن حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وتأتي الحملة الجديدة لاتحاد لجان المرأة عبر الاعلام الالكتروني الرقمي بسبب اجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وشاركت فرق متعددة في الحملة التي أطلقها اتحاد لجان المرأة من ضمنهم فريق "كلنا سوا" الذي يتكون من 5 نشطاء شباب يحاولون نشر العديد من التغريدات المناصرة للمرأة سواء عبر الكلمات أو عبر انتاج مقاطع فيديو أو صور انفوجرافيك.

وأطلق الفريق حملته بعنوان "العنف ضد النساء في جائحة كورونا" تحت هاشتاق "هي الاساس" وهاشتاق رئيسي "دايما ضد العنف"، وأكد أنس أبو العطا أحد اعضاء الفريق أن الحملة تأتي في سياق دعم المرأة لمواجهة العنف الذي تتعرض له.

وأوضح "أبو العطا" أن فريق كلنا سوا دخل في مسابقة التحدي التي اطلقها الاتحاد وشارك بعدد من الصور على صفحة اتحاد لجان المرأة، داعيًا الجمهور للتصويت على صور فريقه.

وأشار إلى أن التصويت على الصور المنتشرة على صفحة الاتحاد ستستمر من مساء اليوم الثلاثاء حتى مساء غدًا الأربعاء، مؤكدًا أن تصويت الجمهور يشكل 30% من التقييم.

وقال "أبو العطا": "قضايا المرأة من القضية المهمة في الوقت الحالي، فالعنف ضد المرأة منتشر في المجتمعات منذ زمن طويل, ربما يرجع ذلك إلى قلة الوعي عند المجتمع أو عند المرأة نفسها التي قد تجهل حقوقها والقوانين التي تحميها"، مؤكدًا أن تلك الأسباب ليس مبرر للعنف طلاقا.

وأوضح، أن ازدياد حالات العنف في ظل جائحة كورونا لا يمكن اعتباره كمبرر لتعنيف المرأة والتقليل من شأنها لأننا جميعا نعلم أهمية دور المرأة في جميع مناحي الحياة.

وطالب "أبو العطا" نيابة عن "فريق سوا" الشعب الفلسطيني لممارسة الضغط على مراكز صنع القرار للحد من ظاهرة العنف لحماية المرأة