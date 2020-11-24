اسرع طريقة لتحضير عجة البيض بالبقدونس

تعتبر عجة البيض من المأكولات المحببة لدى الكثيرين، لسهولة عملها و بساطة مكوناتها، و فوائدها للصحة، لا سيما انها تحتوي على البيض الغني بالبروتين.

في هذه السطور نضع بين ايديكم مكونات و طريقة عمل عجة البيض بالبقدونس، مع اضافة بعض التوابل لاعطاء العجة نكهة شهية.

المكوّنات

4 بيض

1 1/2 كوب بقدونس مفروم

1 بصل أخضر، مفروم ناعم

2 ملعقة كبيرة نعنع، اخضر مفروم ناعم

1 كوب دقيق

رشة سبع بهارات

ملح

فلفل أسود

1 ملعقة كبيرة زيت

الخطوات

في وعاء، يخلط البيض مع الملح والفلفل، يضاف البقدونس، البصل، السبع بهارات، الكمون والدقيق ويخلط جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

يجهز طبق كبير موضوع فيه ورق مطبخ لرفع اقراص العجة بعد قليها.

في مقلاة على النار، يسكب كمية من الزيت النباتي ويترك ليسخن بشكل جيد.

بمغرفة طعام، يؤخذ كمية من خليط العجة ويسكب بالمقلاة على مهل، يفرد الخليط بملعقة حتى يشكل قرص، يترك قرص العجة ليستوي ثم يقلب على الجهة الثانية حتى يتحمر من الجهتين.

بعد إستواء قرص العجة، يرفع على الطبق المجهز بورق المطبخ وتكرر نفس الطريقة لباقي الكمية.

للتقديم، توضع اقراص العجة بطبق إلى جانب المخللات.