آخر تحديثات المنحفض الجوي القادم

توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن يبدأ تأثير المنخفض الجوي على الاراضي الفلسطينية مساء غدً الاربعاء.

وقالت دائرة الأرصاد: "إن ذروة المنخفض الذي يسبقه أمطار محلية على بعض المناطق في ساعات الصباح والظهيرة ستكون من ليلة الاربعاء حتى ظهر الخميس".

وأضافت، "المنخفض يتمركز فوق الاراضي اللبنانية والسورية ثم يندمج مع تيارات رطبة قادمة من البحر الأحمر مصحوبة بعواصف رعدية ماطرة تزداد في ساعات المساء من يوم الاربعاء.

وأشارت الدائرة إلي أن المنخفض يتراجع تدريجيا في ساعات ليل الخميس وينحسر صباح الجمعة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية نشطة ذات هبات قوية أحياناً ما بين 50-60 كم في الساعة

فيما تبقي الاحوال الجوية غير مستقرة ايام الجمعة والسبت مع احتمالية هطول أمطار على بعض المناطق