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غانتس يحذر من تصعيد كبير في غزة ويوجه رسالة خطيرة لحماس

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 21:34 - 24 نوفمبر 2020
بيني غانتس بيني غانتس
تقارير
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حذر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم الثلاثاء من تصعيد كبير وواسع ضد قطاع غزة في الفترة القادمة.

واستبق غانتس الأحداث خلال حديثه لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، محملًا حركتي "حماس والجهاد الإسلامي" المسؤولية عن التصعيد القادم.

وقال غانتس: "الا تهدئة مع قطاع غزة أو اتفاق دون عودة جنودنا، وفي أي لحظة قد يكون هناك تصعيد كبير وواسع مع غزة".

وأضاف: "حتى اللحظة لم نرد على القذائف الصاروخية التي تطلق بين الحين والآخر من قطاع غزة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، وعلى المقاومة في غزة أن تنتظر الضربات الاسرائيلية المدهشة كما قال.

وحول المشاريع القطرية قال غانتس لميلادينوف: "أبلغنا السفير القطري محمد العمادي بأن لا مشاريع ستنفذ بالقطاع أو جداول زمنية لأي تهدئة أي كانت إلا بعودة جنودنا"، لافتًا إلى أن حركة حماس واهمة إن اعتقدت أن هناك صفقات للأسرى ممكن أن تحدث على غرار صفقة شاليط.

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