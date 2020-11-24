الصحة و الدفاع المدني تدعو المواطنين للاستعداد للمنخفض القادم للبلاد

المواطنون الأعزاء

أهابت وزارة الصحة الفلسطينية و الدفاع المدني في رام الله بالمواطنين بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة خلال الأيام المقبلة، مع تعرض فلسطين لمنخفض عاصف، استناداً لبيانات الأرصاد الجوية.

و اكدت الوزارة و الدفاع المدني على ضرورة اتخاذ الاجراءات التالي ذكرها، استعداداً للمنخفض القادم الى البلاد:

1- التأكد من توافر الأدوية الضرورية لمن يعانون من أمراض مزمنة.

2- تفقد مصارف المياه والتأكد من خلوها من المعيقات.

3- على السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات.

4- تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير عن أسطح المنازل.

5- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري.

6- استخدام الإانارة البديلة الآمنة عند انقطاع التيار الكهربائي.

7- إزالة الشواحن من مقابس الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.