الصحة و الدفاع المدني تدعو المواطنين للاستعداد للمنخفض القادم للبلاد

المواطنون الأعزاء
أهابت وزارة الصحة الفلسطينية و الدفاع المدني في رام الله بالمواطنين بضرورة التقيد بإجراءات السلامة العامة خلال الأيام المقبلة، مع تعرض فلسطين لمنخفض عاصف، استناداً لبيانات الأرصاد الجوية.
و اكدت الوزارة و الدفاع المدني على ضرورة اتخاذ الاجراءات التالي ذكرها، استعداداً للمنخفض القادم الى البلاد:
1- التأكد من توافر الأدوية الضرورية لمن يعانون من أمراض مزمنة.
2- تفقد مصارف المياه والتأكد من خلوها من المعيقات.
3- على السائقين التأني في القيادة وعدم المغامرة بدخول تجمعات المياه وترك مسافة كافية بين المركبات.
4- تثبيت كل ما هو عرضة للتطاير عن أسطح المنازل.
5- الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وتهوية المنازل بشكل دوري.
6- استخدام الإانارة البديلة الآمنة عند انقطاع التيار الكهربائي.
7- إزالة الشواحن من مقابس الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.