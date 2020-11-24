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تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الاسرائيلي في اجواء قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:42 - 24 نوفمبر 2020
طائرة استطلاع اسرائيلية محملة بالذخيرة طائرة استطلاع اسرائيلية محملة بالذخيرة
تقارير
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تُحلَّق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية منذ صباح اليوم الثلاثاء حتى ساعات المساء بشكل مكثف في عموم أجواء قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن تحليق طائرات الاستطلاع يتركز بشكل دقيق في الأجواء الغربية من مدينة غزة ووسط المدينة، وسط خشية من اقدامها على ارتكاب جريمة جديدة بحق قيادات المقاومة.

يُشار إلى أن تحليق طائرات الاستطلاع الاسرائيلية له مهام مختلفة عدة منها "جمع المعلومات – مراقبة الشخصيات – ارسال المعلومات بشكل فوري لأجهزة الاستخبارات الاسرائيلية – استهداف اماكن معينة عند لحظة الصفر".

وحذرت جهات أمنية في المقاومة من خطورة تحليق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المكثف في اجواء القطاع لا سيما بعد التوتر الحاصل بسبب عدم التزام "إسرائيل" بتوريد الاجهزة الطبية وانهاء الحصار المطبق على القطاع منذ 2007م.

 

 

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